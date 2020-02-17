Минобороны опубликовало кадры стрельб новых систем

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17 февраля 2020, 20:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: РСЗО "Град" сайт Минобороны РФ

Министерство обороны показало кадры с учений экипажей модернизированных реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», которые прошли в Кемеровской области. Известно, что новые машины заступили на боевое дежурство в начале февраля.

«Новая техника позволит повысить боевые возможности соединения при выполнении задач в полтора раза», - отметили в ведомстве.

При этом обновленные РСЗО получили электронную систему пуска и наведения, которыми операторы управляют из кабины. Сами установки размещены на автомобилях с дизельными двигателями.

Кроме того, «Град» оснащен более мощными боеприпасами с дальностью поражения цели около 40 километров.

Ранее в пресс-службе ОПК сообщили, что оснастят новейший российский ударный вертолет Ка-52М авиационной крылатой ракетой, дальность применения которой составит до 100 км.