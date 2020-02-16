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Госдеп утаил встречу Помпео с Лавровым

, 18:20 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: politico

Госдеп утаил встречу Помпео с Лавровым
Помпео и Лавров на фото пресс-службы МИД РФ

Вашингтон не сообщил о встрече главы Госдепа Майка Помпео с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщил Politico.

Встреча произошла на Мюнхенской конференции. Госдеп не стал ее анонсировать. Помпео встретился с Лавровым в зале заседаний в одном из отелей. Помощники главы Госдепа США никаких комментариев по поводу встречи не сообщили.

Вместе с тем, эти переговоры не были особой тайной. О ней рассказали российские СМИ. Кроме того, факт встречи подтвердила Мария Захарова.

Госдеп афишировать встречу Помпео с Лавровым отказался и после того, как о ней узнали американские журналисты. И автор Politico потерялся в догадках, почему это произошло. Он припомнил о напряженных отношениях главы Госдепа с журналистами.

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