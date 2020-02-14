Захарова передала слова Помпео по итогам встречи с Лавровым

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14 февраля 2020, 22:21 [ «Аргументы Недели» ]

Мария Захарова, фото: Instagram

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила журналистам о том, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Мюнхене.

По ее словам, Помпео, покидая переговорную комнату после краткой встречи с главой российского внешнеполитического ведомства на полях Мюнхенской конференции по безопасности, пожелал удачи своему российскому коллеге.

"Помпео вышел от Лаврова, произнеся на весь коридор "Good luck". Стоявшие у переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули. Мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее", - пояснила Захарова.

Ранее российский сенатор, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в сервисе микроблогов Twitter прокомментировал недавние заявления госсекретаря США Майка Помпео.