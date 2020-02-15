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Пушков вспомнил шутку Зеленского, комментируя реакцию Лондона на слова Путина

, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков вспомнил шутку Зеленского, комментируя реакцию Лондона на слова Путина
Фото: Алексей Пушков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал замену слов «папа» и «мама» на «родитель – 1» и «родитель – 2». По его словам, реакция МИДа Великобритании с категорическим несогласием иной позиции, кроме своей, напоминает шутку Владимира Зеленского.

«Ответ по существу содержится в юмористической музыкальной пантомиме с участием актера Владимира Зеленского "Папа вам - не мама», - отметил сенатор.

При этом Пушков выразил надежду, что украинский лидер продолжает придерживаться такой же позиции в данном вопросе, как и раньше.

«… в этом он был абсолютно прав», - заключил сенатор.

Ранее МИД Великобритании заявил, что нужно бороться с дискриминацией половых меньшинств, и они гордятся легализацией однополых браков в своей стране.

Однако Пушков назвал заявление «пафосным» и призвал не навязывать свое мнение.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию говорил, что не допустит в стране замены понятий «мама» и «папа». 

БА

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