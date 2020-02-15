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Пушков назвал заявление МИД Британии о замене слов "мама" и "папа" "пафосным"

, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков назвал заявление МИД Британии о замене слов
фото: Алексей Пушков, сайт Совета Федерации

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на сообщение МИД Великобритании о том, что нужно бороться с дискриминацией половых меньшинств и они гордятся легализацией однополых браков в своей стране. На что сенатор заявил, что в их заявлении слишком «много пафоса».

«Не вполне понятен пафос заявления: хотят иметь «родителей 1 и 2» и детей без пола - их дело, мы им ничего не навязываем. Но и чуждых нам понятий не примем», - высказал Пушков.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию говорил, что не допустит в стране замены понятий «мама» и «папа» на «родитель – 1» и «родитель – 2».

БА

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