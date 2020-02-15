Пушков назвал заявление МИД Британии о замене слов

//Политика 13+

15 февраля 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Алексей Пушков, сайт Совета Федерации

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на сообщение МИД Великобритании о том, что нужно бороться с дискриминацией половых меньшинств и они гордятся легализацией однополых браков в своей стране. На что сенатор заявил, что в их заявлении слишком «много пафоса».

«Не вполне понятен пафос заявления: хотят иметь «родителей 1 и 2» и детей без пола - их дело, мы им ничего не навязываем. Но и чуждых нам понятий не примем», - высказал Пушков.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию говорил, что не допустит в стране замены понятий «мама» и «папа» на «родитель – 1» и «родитель – 2».