Все новости >>

//Политика 13+

В Кремле отреагировали на угрозы российскому послу в Турции

, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

В Кремле отреагировали на угрозы российскому послу в Турции
фото: соцсети

В Москве не сомневаются, что Анкара сможет обеспечить безопасность российского посла в Турции, а также других российских граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Турецкая сторона предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности российского посла... в соответствии с Венской конвенцией, а также духом наших двусторонних отношений", - сказал он журналистам.

Ранее посол в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступают угрозы. Песков отметил, что Москва и Анкара работают над ситуацией и продолжают контакты на уровне президентов, а также военных ведомств.

Отметим однако, что пресс-секретарь российского президента не стал комментировать вопрос возможного введения ограничений для выезда граждан России в Турцию и порекомендовал журналистам обращаться в МИД.

АС

//картина дня

В мире

Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине во время «нападения России»

Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине во время «нападения России»

Соединенные Штаты, выступившие гарантами безопасности Украины по Будапештскому меморандуму, обманули Украину. Такое заявление сделал некоторое время назад Александр Турчинов, киевский политик.

В ходе заседания Совбеза ООН представитель делегации от России Мария Заболоцкая ответила на обвинения со стороны Грузии. Она напомнила Тбилиси о преступлениях, совершенных при Саакашвили.

В ходе заседания Совбеза ООН представитель делегации от России Мария Заболоцкая ответила на обвинения со стороны Грузии…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

В Северной Осетии подозреваемый в убийстве жены бывший прокурор Игорь Чельдиев написал явку с повинной после обнаружения на участке около его дома тела Ирины Боженко…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Телеведущая и блогер Алёна Водонавева серьёзно рассердила россиян своим высказыванием о рождаемости в стране и помощи семьям, в частности о маткапитале. Бывшую звезду…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан