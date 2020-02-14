В Кремле отреагировали на угрозы российскому послу в Турции

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14 февраля 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

В Москве не сомневаются, что Анкара сможет обеспечить безопасность российского посла в Турции, а также других российских граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Турецкая сторона предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности российского посла... в соответствии с Венской конвенцией, а также духом наших двусторонних отношений", - сказал он журналистам.

Ранее посол в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступают угрозы. Песков отметил, что Москва и Анкара работают над ситуацией и продолжают контакты на уровне президентов, а также военных ведомств.

Отметим однако, что пресс-секретарь российского президента не стал комментировать вопрос возможного введения ограничений для выезда граждан России в Турцию и порекомендовал журналистам обращаться в МИД.