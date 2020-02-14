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//Политика 13+

Информационная война как новый вид оружия

, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]

Информационная война как новый вид оружия

Классический вариант ведения войны постепенно утрачивает свою актуальность. На военную арену выходит информационный бой. Лидером в этой сфере на сегодняшний день являются США.  Американцы лучше всех знают, как использовать информацию для победы над противником.

Разновидность информационной войны - кибератака. Чем активнее современный мир переводится на цифровой формат, тем уязвимее он становится. Если кибер-преступники совершат покушение на какой-либо промышленный завод или энергосистему, то последствия могут быть гораздо плачевнее, чем от простого военного удара. Специалисты не исключает, что итогом киберударов может стать настоящая бомбардировка противника.

Современная информационная война имеет глобальный характер. Это связано с развитием интернета, который охватил все государства. Ориентироваться в огромном потоке информации могут далеко не все люди. Из-за этого человечество захлёстывает поток лживых новостей. Реальная картина мира мало кого волнует. Людей интересует эмоциональная встряска, а не факты.
Интернет выступает главным источником такой опасности. Когда в стране случается какая-либо катастрофа, кибер-преступники делают так называемые вбросы, чтобы посеять хаос и напряжённость среди людей. Даже когда человек узнает правду о событии, она его мало интересует, так как он уже получил эмоциональный удар из ложного источника.

ПВ

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