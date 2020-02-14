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Путин назначил Шапшу врио губернатора Калужской области до выборов

, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

Путин назначил Шапшу врио губернатора Калужской области до выборов
В. Путин и В. Шапша, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин назначил Владислава Шапшу временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области до выборов в регионе. Глава государства подписал соответствующий Указ 13 февраля 2020 года.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ранее попросил о  досрочном прекращении полномочий. Путин принял отставку Артамонова, руководившего Калужской областью почти 20 лет.

И назначил Шапшу Владислава Валерьевича временно исполняющим обязанности Губернатора Калужской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Калужской области.

В день подписания Указа о смене калужского губернатора Владимир Путин провёл встречу с Владиславом Шапшой.

48-летний Шапша с сентября 2015 занимал пост главы города Обнинска.  Новый калужский губернатор - уроженец Обнинска.
В 1994 году он окончил Обнинский институт атомной энергетики. С 1995 по 1997 год проходил службу в Вооруженных Силах РФ в Североморске. В 2003 году закончил обучение в Государственном Университете Управления. С 2002 по 2004 год — консультант замгубернатора Калужской области.

С 2006 года — управляющий делами, а затем замглавы администрации Обнинска.

Шапша проходил обучение на третьем потоке Программы развития кадрового управленческого резерва - в «школе губернаторов».

Владислав Шапша  - секретарь обнинского местного отделения партии "Единая Россия".
Женат, у него есть сын.

ИЧ

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