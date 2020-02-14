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Песков оценил слова Исинбаевой о том, что она не читала Конституцию

, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Песков оценил слова Исинбаевой о том, что она не читала Конституцию
Фото: соцсети

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что член рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Елена Исинбаева до момента включения в состав комиссии ни разу не читала Конституцию.

По мнению Пескова, этот случай не понижает экспертный статус группы и не подрывает доверия к ней. «Здесь тоже, понимаете, дело в том, что подавляющее большинство нашей страны вряд ли читало конституцию. Гражданам это не нужно», - считает пресс-секретарь Владимира Путина.

Он отметил, что для граждан важно, чтобы их основные права были гарантированы. При этом Песков заявил, что даже если Исинбаева не читала Конституцию, она всё равно прекрасно осведомлена обо всех «нуждах и чаяниях российского спорта».

АБ

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