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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Путин прокомментировал идею вписать в Конституцию ядерный статус России

, 19:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Путин прокомментировал идею вписать в Конституцию ядерный статус России
Фото: globallookpress.com/ Photographer © State Duma Russia

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ поставил под вопрос целесообразность закрепления статуса ядерной державы.

«То, что она должна быть на шаг впереди по оборонному потенциалу, — это точно. Надо ли это в Конституции писать — не уверен», - заявил глава государства.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что статус ядерной державы на протяжении долгого времени будет важен для Российской Федерации, однако так будет не всегда.

АБ

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