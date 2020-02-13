Путин прокомментировал идею вписать в Конституцию ядерный статус России

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ поставил под вопрос целесообразность закрепления статуса ядерной державы.
«То, что она должна быть на шаг впереди по оборонному потенциалу, — это точно. Надо ли это в Конституции писать — не уверен», - заявил глава государства.
При этом Владимир Путин подчеркнул, что статус ядерной державы на протяжении долгого времени будет важен для Российской Федерации, однако так будет не всегда.