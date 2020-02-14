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Путин распорядился начать подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию

, 12:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Путин распорядился начать подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 14 февраля, поручил Центральной избирательной комиссии организовать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию. 

В тексте документа говорится, что органам государственной власти и организациям необходимо подготовиться к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию. Подчеркивается, что ЦИК будет отвечать за данный процесс.

Объем выделенных на эти цели бюджетных средств будет не меньше, чем на президентские выборы 2018 года.

ЕТ

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