Путин распорядился начать подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию

//Политика 13+

14 февраля 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 14 февраля, поручил Центральной избирательной комиссии организовать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.

В тексте документа говорится, что органам государственной власти и организациям необходимо подготовиться к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию. Подчеркивается, что ЦИК будет отвечать за данный процесс.

Объем выделенных на эти цели бюджетных средств будет не меньше, чем на президентские выборы 2018 года.