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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Политика 13+

Путин предложил сделать будний день голосования о поправках в Конституцию выходным

, 17:33 [ «Аргументы Недели» ]

Путин предложил сделать будний день голосования о поправках в Конституцию выходным
Президент России Владимир Путин, фото: President of Russia _ via Globallookpress.com

Голосование по поправкам в Конституцию должно пройти в будний день, который станет выходным. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

Российский лидер отметил, что голосование пройдет по модели президентских выборов. Путин считает, что в этом случае "все принципы демократического проведения процедуры подобного рода будут соблюдены".

По его словам, граждане сами должны стать авторами закона: "Как люди скажут, так и будет", - подчеркнул глава российского государства и отметил, что, если россияне не поддержат поправки в Конституцию, их не внесут.

Ранее Путин подчеркивал, что в поправках в Конституцию важно выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятуюПо его словам, уже поступило свыше пятисот поправок, и это - серьезный вызов, причем не только для рабочей группы.

АС

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