Беларусь изменит герб, заменив Россию на Европу

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13 февраля 2020, 22:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Подготовленные изменения в законодательство о госсимволах Белоруссии предусматривают усовершенствование некоторых элементов герба страны. Об этом заявил министр юстиции Белоруссии Олег Слижевский.

"Подготовлен проект закона, который корректирует законодательство о государственных символах. Связано это с тем, что возникали вопросы к изображению государственного герба", - приводит его слова "Интерфакс-Запад".

Изменят цвет ленты-флага, форму колосьев, изображения льна и клевера, а граница страны поменяет цвет с зеленого на золотой. Совсем по-новому прорисуют и контуры материков на земном шаре в нижней части изображения.

Это сделает герб государства более миролюбивым, считает Слижевский: на нынешнем контуре Евразии параллели и меридианы "будто бы заключают мир в клетку". Это, в свою очередь, может вызвать "неправильные ассоциации".

Отметим, также новый герб будет отличаться небольшим поворотом глобуса. Если сейчас солнце "встает над Арктикой" и освещает в основном Россию, то отныне оно будет вставать над Гренландией и освещать Центральную Европу.

Ранее "Аргументы недели" писали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой швейцарского внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассисем назвал республику "восточной Швейцарией".