Политолог Александр Дудчак рассказал, что выполнение Минских соглашений несет угрозу доя Киева. По мнению эксперта, дело не только в том, что Украине «не разрешают» их выполнять «старшие товарищи».
Дудчак отметил, что Соединённым Штатам выгоден конфликт на Донбассе из-за того, что на границе с Россией есть горячая точка, на которую можно воздействовать.
«Есть, конечно, и локальные проблемы - это необходимость восстанавливать Донбасс. Неизменно будут возникать вопросы, почему этот конфликт начался, и вся логическая цепочка приведет к Майдану, госперевороту, преступлениям тех, кто был у власти», - добавил политолог. Он подчеркнул, что из-за этого возникает опасность для «легенд и мифов о Майдане», передаёт Радио Sputnik.