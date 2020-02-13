Политолог рассказал, какую опасность для Киева несут Минские соглашения

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13 февраля 2020, 15:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Политолог Александр Дудчак рассказал, что выполнение Минских соглашений несет угрозу доя Киева. По мнению эксперта, дело не только в том, что Украине «не разрешают» их выполнять «старшие товарищи».

Дудчак отметил, что Соединённым Штатам выгоден конфликт на Донбассе из-за того, что на границе с Россией есть горячая точка, на которую можно воздействовать.

«Есть, конечно, и локальные проблемы - это необходимость восстанавливать Донбасс. Неизменно будут возникать вопросы, почему этот конфликт начался, и вся логическая цепочка приведет к Майдану, госперевороту, преступлениям тех, кто был у власти», - добавил политолог. Он подчеркнул, что из-за этого возникает опасность для «легенд и мифов о Майдане», передаёт Радио Sputnik.