Песков объяснил, к чему привела «русофобия на Украине»

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13 февраля 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: Дмитрий Песков , kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные социологического исследования, которые показали падение доверия россиян к Киеву и украинцев к Москве, заявил, что русофобия за последние несколько лет стала частью внутренней политики Украины.

«Русофобия возведена, по крайней мере была возведена на протяжении последних нескольких лет, буквально в ранг внутренней государственной политики на Украине», - пояснил Песков, отметив, что не уверен в достоверности полученных данных.

При этом он добавил, что подобная позиция Украины в вопросе отношений между странами не могла не дать «печальные результаты». По его словам, даже при изменении «основ этой русофобской политики» понадобится много времени, чтобы восстановить русско-украинское сотрудничество, похожее на «родственное».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой швейцарского внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассисем назвал республику «восточной Швейцарией».