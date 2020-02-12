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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Политика 13+

Пушков: "Зеленскому лучше не пытаться переписать историю"

, 20:14 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков:
Российский сенатор Алексей Пушков, фото: globallookpress.com

Российский сенатор, член Совета Федерации Алексей Пушков предостерег президента Украины Владимира Зеленского от попыток переписать историю. Об этом он написал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

Пушков напомним главе Незалежной, что Украина получила отдельное место в Организации объединенных наций, будучи частью СССР, "не за поддержку Бандеры, а за огромные жертвы" в борьбе с Адольфом Гитлером.

"Поэтому Зеленскому лучше не пытаться переписать историю: он уже наговорил много глупостей, а наговорит еще больше. И все они будут работать против него", - отметил сенатор в социальной сети в среду, 12 февраля.

Ранее "Аргументы недели" сообщали, что Украину ждет начало "полномасштабной войны" между Игорем Коломойским и Владимиром Зеленским после отставки Андрея Богдана. Об этом заявил политолог Дмитрий Корнейчук.

АС

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