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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Политика 13+

Матвиенко рассказала о том, кто по президентской квоте может стать сенатором

, 15:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Матвиенко рассказала о том, кто по президентской квоте может стать сенатором
kremlin.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о президентской квоте в СФ. По заявлению Матвиенко, она будет заполнена не только государственными управленцами, но и профессионалами, имеющими опыт в самых разных сферах жизни.

Женщина предположила, что увеличение численности Совета, за счет сенаторов, назначаемых по квоте, повысит эффективность работы ведомства. Главное, чтобы эти люди были уважаемые, достойные, профессиональные, хорошо ориентирующиеся не только в государственном управлении.

Также Валентина Ивановна уверена: такое изменение конституции создаст больший баланс между федеральным центром и регионами, возможность на площадке Совфеда сбалансировано обсуждать и принимать различные решения.

Ранее сообщалось, что председатель Народной скупщины Сербии Майя Гойкович на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным отметила, что Россия и Сербия – в числе стран, защищающих международное право.

ЕЧ

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