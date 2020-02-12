Майя Гойкович: Независимость Сербии еще и в том, что она никогда не введет санкции против России

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12 февраля 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Председатель Народной скупщины Сербии Майя Гойкович на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным отметила, что Россия и Сербия – в числе стран, защищающих международное право.

«Я рада, что мы смогли совместными усилиями подписать Белградскую декларацию, которая опирается на принципы международного права, что для нас очень важно», – сказала она.

Гойкович также выразила благодарность Российской Федерации за поддержку, которую РФ всячески оказывает в плане признания суверенитета и территориальной целостности Республики Сербии.

Она поблагодарила за то, что Россия не признает независимость Косова, а также за то, что в международных организациях Россия никогда не голосует против интересов Сербии.

«Сербия в международных организациях никогда не будет голосовать против интересов Российской Федерации», – подчеркнула председатель Народной скупщины Сербии.

Гойкович добавили, что «мы гордимся тем, что никогда не вводили и не будем вводить санкции против Российской Федерации». Эта позиция, по ее словам, доказывает независимость Сербии.

Ранее сообщалось, что в Сербии заступились за Россию и обвинили ЕС в двойных стандартах.