В Сербии заступились за Россию и обвинили ЕС в двойных стандартах

Сербский глава Министерства обороны Александр Вулин обвинил европейских политиков в двойных стандартах из-за того, что те пытаются противодействовать союзу между Россией и Сербией.
Вулин отметил, что Германия совместно с РФ занимается строительством «Северного потока - 2», передаёт Радио Sputnik. При этом министр подчеркнул, что дружба Сербии и России не обуславливается политическими или экономическими мотивами.
Таким образом он ответил на слова председателя Комитета бундестага по европейским делам Гюнтера Крихбаума о том, что «кандидат на вступление в Евросоюз не может рассматривать Россию как полноправного и равного ЕС партнера».