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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

В Сербии заступились за Россию и обвинили ЕС в двойных стандартах

, 14:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

В Сербии заступились за Россию и обвинили ЕС в двойных стандартах
Фото: pixabay.com

Сербский глава Министерства обороны Александр Вулин обвинил европейских политиков в двойных стандартах из-за того, что те пытаются противодействовать союзу между Россией и Сербией.

Вулин отметил, что Германия совместно с РФ занимается строительством «Северного потока - 2», передаёт Радио Sputnik. При этом министр подчеркнул, что дружба Сербии и России не обуславливается политическими или экономическими мотивами.

Таким образом он ответил на слова председателя Комитета бундестага по европейским делам Гюнтера Крихбаума о том, что «кандидат на вступление в Евросоюз не может рассматривать Россию как полноправного и равного ЕС партнера».

АБ

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