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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Песков заявил, что Россия не будет менять Крым на уступки по Донбассу

, 14:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Песков заявил, что Россия не будет менять Крым на уступки по Донбассу
Фото: Дмитрий Песков , kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии о том, чтобы обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.

«Крым - это российский регион и, безусловно, … обеспечивается также и водоснабжение этого региона. Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению этого региона на коммерческой или на иной основе, они могут быть рассмотрены … Крым не может быть объектом каких-либо разменов, об этом речи не идет», - пояснил Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что Донбасс – «это внутриукраинская проблема» и Россия делает все возможное, чтобы ее решить. По его словам, тему контроля границы надо сначала обсуждать с представителями ЛНР и ДНР, а потом делать какие-то выводы.

Ранее Давид Арахамия назвал данные действия «достаточным компромиссом».

БА

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