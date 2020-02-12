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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Политолог: на Украине хотят продать США "единственное, что у них осталось"

, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Политолог: на Украине хотят продать США
Фото: pixabay.com

Политолог Владислав Ганжара отреагировал на заявление киевского экономиста, президента Украинского кооперативного альянса Зиновия Свереды о том, что необходимо продать США земли на востоке страны, чтобы защитить себя от России.

«Единственное, что сейчас осталось у украинского народа, – это земля … Наверное, киевский экономист просто пытается оправдать то, что есть в планах. Если через земельную реформу не получается – давайте попробуем, используя мифологическую агрессию РФ, которой никогда не было, оправдать эту меру. Думаю, Киев ломает голову над тем, как решить эту проблему», - пояснил эксперт.

По его мнению, подобные идеи вызовут бурную реакцию общественности, если начнут воплощаться в жизнь. Ганжара отметил, что Украина находится под внешним управлением и довольна своим положением, что подтверждается данной инициативой.

Ранее Зиновий Свереда предложил продать Соединенным Штатам земли и на востоке страны, чтобы защититься от «российской агрессии».

БА

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