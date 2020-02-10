Белый дом предложил выделить $700 млн на

//Политика 13+

10 февраля 2020, 21:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Администрация Соединенных Штатов планирует выделить 700 миллионов долларов на «противодействие» России. Также 24 миллиона могут быть выделены на «борьбу с российской пропагандой и дезинформацией».

Предложения указаны в проекте бюджета, который появился на официальном сайте Белого дома. «Противодействие российскому влиянию, поддержка союзников США. Бюджет предусматривает выделение 0,7 миллиарда долларов США», - сказано в документе.

Отмечается, что деньги пойдут на помощь странам Европы, Центральной Азии и Евразии для укрепления общей безопасности, а также с целью защитить территориальную целостность государств-союзников США.