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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Трамп заблокировал публикацию переписки о заморозке помощи Украине

, 17:52 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Центр общественной честности

Трамп заблокировал публикацию переписки о заморозке помощи Украине
Владимир Зеленский на фот Globalluckpress.com/ Danil_Shamkin

Белый дом отказался полностью рассекречивать переписку на тему военной помощи официальному Киеву. Об этом сообщил американский Центр общественной честности.

Сама помощь была заблокирована после телефонного разговора Трампа и Зеленского. Он стал скандальным сам по себе, так как довел президента США до импичмента.

Накануне звонка Зеленского Вашингтон еще раздумывал предоставлять ли Киеву помощь. Непонятно, что именно насторожило Дональда Трампа. Зеленский расшаркивался перед ним дипломатическими реверансами. Но именно после той беседы и появились новости о заморозке военной помощи официальному Киеву.

Белый дом сообщать подробности отказался. Сам процесс обсуждения был засекречен. Только теперь его предали огласке. Таким стало решение американского минюста в ответ на зпрос Центра общественной честности.

И даже это рассекречивание уже спровоцировало скандал. Многие куски текста были замазаны черным. Белый Дом утверждает, что был вынужден замазать часть внутренней дискуссии. Засекретить часть информации — было решением Трампа. Это позволяют сделать «президентские привилегии».

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