После скандала с Трампом президента Украины дразнят Моникой Зелински

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28 сентября 2019, 21:51 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот youtube-видео встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского

Владимир Зеленский получил прозвище. Разговор с Трампом привел к инициации процедуры импичмента президента США. Теперь украинского лидера называют не иначе, как «Моникой Зелински». Об этом сообщила британская газета Daily mail.

Завершившийся скандалом телефонный разговор Трампа с Зеленским теперь уже точно сформировал на Западе отношение к президенту Украины, как к политическому недоразумению. Британская газета опубликовала статью, в которой рассказала о новом прозвище украинского лидера. Теперь его называют «Моникой Зелински».

В прозвище содержится намек на скандал, в который попал бывший президент США Билл Клинтон. Он был уличен в интимной связи с Моникой Левински, которая числилась в Белом доме стажером. Дело едва не закончилось отставкой Клинтона с поста президента Соединенных Штатов, однако импичмент сорвался.

Июльский разговор Трампа с Зеленским по телефону также привел к инициации процедуры импичмента президента США. Созвучность фамилии украинского лидера позабавило аудиторию. Британская газета собрала подборку комментариев, в которых Зеленскому предлагалось надеть синий костюм на встречу с Трампом. Синее платье Моники Левински стало символом скандала, который едва не закончился импичментом Билла Клинтона.