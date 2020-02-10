В Совфеде оценили выдачу паспортов гражданина ЛНР

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10 февраля 2020, 18:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Sergey Kovalev

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал ситуацию на Украине, где возбудили уголовное дело из-за выдачи паспортов гражданина ЛНР.

По словам Джабарова, выдача паспортов самопровозглашенной Луганской народной республики – это нормальная практика, поскольку люди не могут жить без документа, удостоверяющего личность.

«Дело в том, что эти граждане вряд ли смогут получить паспорта Украины, ведь для этого надо выехать на территорию, подконтрольную Киеву. Добираться сложно, не понятно, на что можно нарваться», - отметил Джабаров.