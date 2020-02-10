Сестра Поклонской стала главой сельского поселения в Крыму и поделилась своими дальнейшими планами

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10 февраля 2020, 17:18 [ «Аргументы Недели. Крым» ] Источник: «Аргументы недели – Крым»

Поклонская и Осадчая, фото из соцсети

Сестра депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской Елена Осадчая стала главой Уютненского сельского поселения Сакского района в Крыму. Сестра Поклонской надеется, что село Уютное станет лучшим не только в Сакском районе, но и во всем Крыму.

О своих "амбициозных целях" на новом посту Осадчая рассказала коллегам. Сестра Поклонской поблагодарила предыдущего главу села Олега Русецкого за воспитание и команду, которую он сформировал, а также пообещала не подвести.

"Коллеги, благодарю вас за оказанное доверие, мы работаем единой командой на благо нашего села. У меня амбициозные цели: я хочу, чтобы наше поселение было образцом в начале по Сакскому району, а дальше – на всей территории Республики Крым", - заявила новый глава поселения и попросила поддержать ее, - сообщает "АН-Крым".

Елена Осадчая была депутатом сельского совета Уютненского сельского поселения. Депутатом Осадчая стала по итогам выборов, состоявшихся в сентябре 2019 года, по списку кандидатов партии "Единая Россия".

В компании "Черноморнефтегаз" сестра Поклонской занимала должность заместителя директора предприятия, а позже – директора департамента по управлению персоналом и общим вопросам.