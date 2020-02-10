Политолог объяснил, зачем в США задумываются о войне с Россией:

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10 февраля 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Политолог Евгений Бень отреагировал на статью о «естественном препятствии» Соединенных Штатов в войне с Россией, которую опубликовало одно из американских изданий. В материале говорится, что единственной проблемой в противостоянии стран могут являться «польские мосты».

«Тема войны муссируется в последние годы очень интенсивно в США. И само допущение широкомасштабной войны стало своеобразным трендом. Это дикость, потому что в случае войны не до рек будет, в первые же часы существование цивилизации окажется под угрозой. Но американские СМИ и политики постоянно пытаются раскручивать эту тему. Это очень хорошая карта для привлечения читателей, для того, чтобы позиционировать себя на политическом поле», - пояснил эксперт.

Бень добавил, что постоянные разговоры и статьи о применении оружия «массового поражения» необходимы для развития системы вооружения США. По его словам, Вашингтон «играет с огнем», что очень прискорбно.

«Если ружье висит на стене, то оно рано или поздно выстрелит», - заключил он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя опубликованный в США материл, заявил, что подобные прогнозы плохо сказываются на отношениях между странами.