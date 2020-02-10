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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Разработчик поправок в Конституцию объяснил, что может помешать их реализации

, 10:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Разработчик поправок в Конституцию объяснил, что может помешать их реализации
Фото: Zamir Usmanov/globallookpress.com

Депутат Госдумы, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников сообщил, что может помешать внесению поправок в основной закон страны. Известно, что 15 января президент РФ Владимир Путин предложил разработать ряд изменений для Конституции.

«Если граждане не проголосуют за них, президент [РФ Владимир Путин] не будет их обнародовать. Мы увидим только результаты голосования. Изменения не вступят в силу», - пояснил депутат.

При этом Крашенинников отметил, что поправки в Конституции не связаны с дальнейшей судьбой Путина на посту главы государства и окончанием его президентского срока в 2024 году.

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