Пушков высмеял разочарование Украины новой санкционной процедурой СЕ:

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10 февраля 2020, 08:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Алексей Пушков, сайт Совета Федерации

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на заявление украинского МИД о разочаровании принятым комитетом министров Совета Европы решением о процедуре реагирования на нарушения уставных обязательств станами-членами организации. По его словам, для Киева в СЕ «все идет не так».

«Санкции ПАСЕ отменила, Россия вернулась. Попытка вновь лишить ее полномочий провалилась. Группа «»Балтик+» впала в ступор. Санкционный механизм изменён не в пользу Украины. Сплошное расстройство», - высказал сенатор.

Ранее внешнеполитическое ведомство Украины сообщило, что страна выступает «против введения процедур, которые прямо или косвенно разрушают механизмы наложения ограничительных мер, включая санкции». Там отметили, это усугубит кризис в СЕ.