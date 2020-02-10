Пушков высмеял разочарование Украины новой санкционной процедурой СЕ:

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на заявление украинского МИД о разочаровании принятым комитетом министров Совета Европы решением о процедуре реагирования на нарушения уставных обязательств станами-членами организации. По его словам, для Киева в СЕ «все идет не так».
«Санкции ПАСЕ отменила, Россия вернулась. Попытка вновь лишить ее полномочий провалилась. Группа «»Балтик+» впала в ступор. Санкционный механизм изменён не в пользу Украины. Сплошное расстройство», - высказал сенатор.
Ранее внешнеполитическое ведомство Украины сообщило, что страна выступает «против введения процедур, которые прямо или косвенно разрушают механизмы наложения ограничительных мер, включая санкции». Там отметили, это усугубит кризис в СЕ.