На Украине разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы

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9 февраля 2020, 07:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Принятое Комитетом министров Совета Европы решение о процедуре реагирования на нарушения уставных обязательств станами-членами организации разочаровало Киев. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Украина решительно и последовательно выступает против введения процедур, которые прямо или косвенно разрушают механизмы наложения ограничительных мер, включая санкции", - говорится в сообщении ведомства 9 февраля.

Также в украинском МИД выразили сожаление, что "в европейских столицах так и не услышали наши обоснованные аргументы о вреде инициирования подобных шагов для будущего общеевропейской правозащитной организации".

По мнению Киева, это усугубит кризис в СЕ, который начался после "отступления организации от собственного устава в решении вернуть Россию". Украина вновь обвинила РФ в "оккупации", посетовав, что та так и не понесла наказания.