Чернышенко рассказал о направлениях работы правительства

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9 февраля 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Заместитель председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко рассказал об основных приоритетных направлениях в работе нового кабинета министров страны.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин провёл совещание с обновленным составом кабинета министров. В ходе встречи были затронуты вопросы реализации нацпроектов, развития экономики страны, меры борьбы с коронавирусом, поручения главы государства Федеральному Собранию и многие другие.

«Осваиваемся, все идет по плану. Фокус - на выполнение поручений президента», - отметил Чернышенко, рассказывая о планах работы кабинета министров.