Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Чернышенко рассказал о направлениях работы правительства

, 15:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Чернышенко рассказал о направлениях работы правительства
Фото: pixabay.com

Заместитель председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко рассказал об основных приоритетных направлениях в работе нового кабинета министров страны.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин провёл совещание с обновленным составом кабинета министров. В ходе встречи были затронуты вопросы реализации нацпроектов, развития экономики страны, меры борьбы с коронавирусом, поручения главы государства Федеральному Собранию и многие другие.

«Осваиваемся, все идет по плану. Фокус - на выполнение поручений президента», - отметил Чернышенко, рассказывая о планах работы кабинета министров.

АБ

//картина дня

Почему о Романе Карцеве забыли сразу после смерти? Где друзья и поклонники артиста? Этими вопросами главный редактор «Аргументов недели» Андрей Угланов задался в новом выпуске своей YouTube-программы #ЗАУГЛОМ.

Почему о Романе Карцеве забыли сразу после смерти? Где друзья и поклонники артиста? Этими вопросами главный редактор…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Генеральный консул РФ на японском острове в Саппоро Сергей Марин заявил, что Россия на протяжении шести лет на каждой встречи поднимает вопрос о безвизовом режиме. По его…

Скандально известный блогер Лена Миро поспешила отреагировать на четвертую беременность российской певицы Анны Седоковой от нового избранника -баскетболиста Яниса Тиммы…

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что зимняя погода ненадолго задержится в столичном регионе. По его словам, со следующей недели Москву…

//новости ан