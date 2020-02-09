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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Консульство РФ: Япония шесть лет не соглашается на безвизовый режим из-за недостатка доверия к России

, 10:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Консульство РФ: Япония шесть лет не соглашается на безвизовый режим из-за недостатка доверия к России
Фото: pixabay.com

Генеральный консул Российской Федерации на японском острове в Саппоро Сергей Марин заявил, что Россия на протяжении шести лет на каждой встречи поднимает вопрос о безвизовом режиме. По его словам, это даст новый путь развития туризма между странами.

«Мы много надежд возлагаем на туристические обмены. В последнее время есть обнадеживающие признаки. Начинает развиваться туризм на Дальнем Востоке и Сибири … открывают новые рейсы в Москву и во Владивосток, это прямые рейсы между Иркутском, Хабаровском и Японией. Серьезным фактором, который тормозит эти процессы, является унаследованный со времен "холодной войны" визовый режим въезда», - отметил дипломат.

Марин заметил, что Япония отменила визовый режим с другими странами, такими как Таиланд и Китай, а на предложение России она до сих не готова дать окончательный ответ, ссылаясь на «межведомственное согласование».

«Напрашивается вывод, что уровень доверия между народами наших стран ещё не достиг паритетных значений», - пояснил он.

Ранее сообщалось, что с 14 февраля Россия отменяет все чартерные рейсы в Китай.

БА

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