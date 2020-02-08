Посол США в РФ заявил о низшей точке в отношениях между державами

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8 февраля 2020, 18:11 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Посол Соединенных штатов Америки в Российской Федерации Джон Салливан заявил в интервью РБК, что отношения Москвы и Вашингтона сейчас достигли низшей точки после окончания холодной войны.

По его словам, цель его работы состоит в том, чтобы остановить спад в отношениях и улучшить их, однако сколько времени на это уйдет - неизвестно. Салливан подчеркнул, что эту работу необходимо начинать прямо сейчас.

"Совместная работа США и России - это сегодня абсолютная необходимость, это моя приоритетная задача", - сказал он, отметив, что президент Дональд Трамп поручил ему добиться положительных изменений в отношениях двух стран.

По словам Джона Салливана, он намерен продолжить курс, взятый его предшественником Джоном Хантсманом: "Я надеюсь продолжить ту замечательную работу, которую он проделал, я рад этой возможности", - заявил посол.

Ранее, как сообщали "Аргументы недели", лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил президенту Соединенных штатов Америки поздравление с победой в Сенате и пригласил на дружеский ужин в Майами "поднять бокал за его успех".