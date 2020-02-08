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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Жириновский предложил Трампу отпраздновать "провал импичмента" за его счет в Майами

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Жириновский предложил Трампу отпраздновать
фото: Владимир Жириновский, сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил президенту Соединенных Штатов поздравление с победой в Сенате и пригласил  на дружеский ужин в Майами «поднять бокал за его успех».

«Все члены фракции ЛДПР готовы лететь в США, чтобы поднять бокал за ваш успех. Мы предлагаем вам ужин за наш счет в Майами, где находится ваше прекрасное поместье Мар-а-Лаго», - пишет депутат в своем послании.

При этом Жириновский называет обвинения в адрес Трампа «ложными и подлыми». Депутат также высказал свое недовольство действиями спикера нижней палаты демократа Нэнси Пелоси, которая порвала речь американского лидера, а решение республиканца Митта Ромни голосовать против Трампа считает предательством.

Известно, что в среду Сенат США оправдал Трампа по пунктам превышение полномочий и воспрепятствование конгрессу, оставив его в должности президента.

Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси опозорила церемонию выступления президента страны Дональда Трампа в Конгрессе, разорвав бумаги с его речью.

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