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8 февраля 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Борис Хигир,фото соцсетей

Эксперт еженедельника «Аргументы недели» психолог Борис Хигир доказал статистикой, что люди, родившиеся летом, не способны стать политическими лидерами и тем более диктаторами.



Трампа обвиняют в диктаторских замашках. Но никакой он не диктатор, он актер, шоу-мен, американский вариант Жириновского. Дело в том, что Трамп – «летний», родился 14 июня, а летние диктаторами не становятся. Более того, летние очень редко становятся президентами, потому что они – лирики, у них мягкий характер, действуют не кнутом, а пряником. Они по натуре гуманисты. Впрочем, есть статистика. Из 45-ти президентов США только 11 родились летом. Но - внимание! - все пять последних президентов – летние! Буш-старший – июнь, «джазист» Бил Клинтон – август, Буш-младший – июль, Барак Обама – август, Трамп – июль. Тенденция очень любопытная, народ выбирает этаких симпатяг, он не нуждается в ежовых рукавицах. К чему это приведет – посмотрим.



Статистика доказывает, что диктаторы летом не рождаются.

Гитлер, Ленин, Саддам Хусейн – апрель, Сталин и Георгий

Жуков – декабрь, Троцкий - октябрь.

Практически никто из российских и советских лидеров не родился летом.

Хрущев – апрель, Брежнев – декабрь, Андропов – февраль, Черненко – сентябрь, Ельцин – февраль, Путин – октябрь, Медведев – сентябрь. Почти никто из партийных лидеров не является «летним». Жириновский и Явлинский - апрель, Миронов – февраль, Лужков – декабрь, Степашин – март, Примаков – октябрь…



Перечень можно продолжить.

Тут более любопытны исключения из правил, к примеру, Зюганов и Чубайс – июньские. Но оба, как ни странно это ни прозвучит, приспособленцы по жизни, лидер коммунистов в 1996-м вполне мог стать президентом России, прояви волю и желание, второго вообще власть не интересует.



Кстати, из пяти президентов Украины только Кучма родился летом (в августе). Зеленский – январь, этот «актер» не так прост, как кажется, характер у него железный.



В завершение пробежимся по персоналиям. На вскидку:

Сечин – сентябрь, Немцов – февраль, Березовский – январь, Черчилль – ноябрь, Чемберлен – март, нынешний президент Франции Макрон – декабрь, приятель Путина Берлускони – сентябрь, новый премьер-министр России Мишустин – март…

Но опять-таки нам более интересны исключение из правил, к примеру, нынешний канцлер Германии Меркель – июль, опальный олигарх Ходорковский – июнь.

Но такие ли уж они «белые вороны»? В Европе, как и в США, наметилась тенденция – к власти приходят все чаще не диктаторы, а дипломаты. Что же касается Ходорсковского – он скорее талантливый бизнесмен, чем политик.