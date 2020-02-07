Путин и Лукашенко вместе сыграли в хоккей

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7 февраля 2020, 19:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе сыграли в хоккей в товарищеском матче. Лидеры двух стран выступили за одну команду.

Отмечается, что игра прошла в развлекательном центре «Галактика» в Красной Поляне. Российский президент вышел на лёд в форме национальной команды с номером 11. Его белорусский коллега выступил в хоккейном свитере с мотивом флага своей страны и номером 01. В матче также принял участие сын Лукашенко Николай.

За время матча Владимир Путин забросил три шайбы. Победа со счетом 9:2 досталась команде, за которую выступали президенты.