На Украине назвали имена еще двух актеров, которым запретили въезд из-за Крыма

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7 февраля 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: погранслужба Украины

скриншот объявления СБУ о запрете российских актеров

Украинские пограничники задержали двух российских актеров. Им поставили в вину посещение Крыма и запретили въезд на Украину. Киевские СМИ назвали имена россиян.

Актеров задержали на границе с Молдавией. Они ехали на Украину с гастролями. Хотели показать украинцам комедию «Идеальный свидетель».

«Во время проверки документов выяснилось, что двое актеров посещали Крым», — заявила пресс-служба пограничного ведомства Украины: «Пограничники отказали им во въезде на Украину и запретили въезд на 3 года».

Актеры попытались пересечь границу в другом пункте пропуска. Однако там их снова задержали. Действия актеров были признаны нарушением. Им увеличили срок запрета до 10 лет. Кроме того, их оштрафовали.

Украинские СМИ сообщили имена задержанных: Павел Баршак и Елена Корикова. Баршак известен по фильмам «Елки-2», «Три мушкетера», сериалам «Каменская» и «Убойная сила». Корикова больше играет в театре. По работам на телевидении и в кино, ее помнят в «Старых песнях о главном», а также в «Бедной Насте».

Это далеко не первый скандал с запретом на въезд российским артистам и актерам из-за Крыма. Не так давно СБУ запретила въезд на Украину Валерию Сюткину. Тот очень удивился этой новости. На Украину он даже и не собирался.