Список поправок в Конституцию увеличивается

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7 февраля 2020, 09:04 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко в четверг, 6 февраля, в Москве принял участие в очередном заседании рабочей группы по внесению поправок в Конституцию РФ. Мероприятие прошло в Общественной палате РФ.

На сегодняшний день известно о предложении внести в российскую Конституцию уже более 300 поправок. Второе чтение законопроекта было намечено на 11 февраля, но ввиду большого количества поступивших предложений Совет Госдумы продлил срок их внесения до 14 февраля. В свою очередь, комитет ГД РФ по государственному строительству и законодательству решил рассматривать поступающие поправки блоками. Из одобренных на предыдущей рабочей группе комитет рекомендовал к принятию восемь поправок и отклонил 13. В числе принятых комитетом – поправка, согласно которой Президент РФ сможет назначать генерального прокурора, его заместителей, прокуроров субъектов РФ, а также прокуроров военных, природоохранных и иных специализированных прокуратур самостоятельно, после консультаций с Советом Федерации.

Также рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ предлагает закрепить роль науки в технологическом развитии России. Об этом сообщила сегодня сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

Кроме того, в Конституции может появиться понятие «федеральные территории», которые не будут входить в состав субъектов Федерации. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к основному закону, сенатор Андрей Клишас. Речь идет о территориях, где размещаются военные и стратегические объекты.