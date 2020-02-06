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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Счетная палата оценила работу правительства Медведева

, 21:11 [ «Аргументы Недели» ]

Счетная палата оценила работу правительства Медведева
фото: соцсети

Счетная палата РФ опубликовала результаты стратегического аудита работы правительственных подразделений в 2017-2019 годах. Соответствующая отчетность опубликована на официальном сайте ведомства.

В документе говорится, что система стратегического планирования федеральных органов исполнительной власти, подчиняющихся напрямую правительству, разбалансирована и неэффективна, сообщает агентство "Интерфакс".

В планы деятельности министерств и ведомств до 2024 года не включено 45% показателей нацпроектов. Ситуация с государственными программами еще хуже: 74% показателей не отражены в планах работы федеральных чиновников.

Отмечается, что стратегический аудит проводился с 5 февраля по 10 декабря прошлого года и охватывал период с 2017 по 2018 год, а также первые девять месяцев 2019-го. Коллегия Счетной палаты утвердила отчет 10 декабря.

Ранее АН сообщали, что президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

АС

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