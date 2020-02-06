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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Путин снял с постов генералов МВД и МЧС

, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]

Путин снял с постов генералов МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин, фото: Instagram

Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Со своих постов были сняты начальник Управления МВД РФ по Амурской области генерал-майор полиции Николай Аксенов, начальник Управления МВД РФ по Приморскому краю генерал-майор Николай Афанасьев и глава МВД по Республике Коми генерал-майор Виктор Половников.

Кроме того, лидер РФ отправил в отставку начальника Главного управления МЧС по Чеченской Республике генерал-лейтенанта Руслана Яхьева и замруководителя Главного следственного управления СК по Московской области полковника юстиции Александра Сарафанова.

Напомним, на днях Владимир Путин снял с должности главу Чувашии Михаила Игнатьева, который получил скандальную известность, заставив спасателя прыгать за ключами от машины. Видео инцидента возмутило не только пользователей Сети, но и лично президента России.

АС

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