Путин дал распоряжения по развитию Крыма и Севастополя

Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений правительству по Крыму и Севастополю. Глава российского государства распорядился заняться капитальным ремонтом дорог на полустрове и выделить на это дополнительные средства из федерального бюджета.
Путин поручил рассмотреть вопрос о привлечении Росавтодора, "Военно-строительной компании" и других профильных организаций для строительства на полуострове автодорог. Также добавить денег необходимо на обновление парка локомотивов и подвижного состава для пассажирских перевозок и на благоустройство территорий общего пользования.
Кроме того, в 2020-2022 годах кабмину поручено выделить деньги на капремонт многоквартирных домов.
Перечень поручений Путина правительству по Крыму и Севастополю опубликован на сайте Кремля.