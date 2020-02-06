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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Путин дал распоряжения по развитию Крыма и Севастополя

, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]

Путин дал распоряжения по развитию Крыма и Севастополя
В. Путин, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений правительству по Крыму и Севастополю.  Глава российского государства распорядился заняться капитальным ремонтом дорог на полустрове и выделить на это дополнительные средства из федерального бюджета.

Путин поручил рассмотреть вопрос о привлечении Росавтодора, "Военно-строительной компании" и других профильных организаций для строительства на полуострове автодорог. Также добавить денег необходимо на обновление парка локомотивов и подвижного состава для пассажирских перевозок и на благоустройство территорий общего пользования.

Кроме того, в 2020-2022 годах кабмину поручено выделить деньги на капремонт многоквартирных домов.

Перечень поручений Путина правительству по Крыму и Севастополю опубликован на сайте Кремля.

ИЧ

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