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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Политика 13+

В Госдуме прокомментировали заявление Киева о том, что Украина "не готова к возвращению Крыма"

, 08:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Госдуме прокомментировали заявление Киева о том, что Украина
Фото: соцсети

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление Киева о том, что Украина на сегодняшний день «не готова к возвращению Крыма». По мнению парламентария, Киев требует полуостров обратно, чтобы «сохранить лицо».

Бальбек заявил, что за более чем пять лет в составе Российской Федерации Крымский полуостров стал для Украины чужой территорией с собственными проблемами, ментальностью и инфраструктурой. При этом депутат считает, что заявление Киева можно трактовать как позитивное послание для Москвы.

«Украине уже не нужен Крым, да мы его и не отдадим никогда, но сохранить лицо и требовать якобы своё Киев вынужден», - считает он.

АБ

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