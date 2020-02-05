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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Киев заявил о неготовности к возвращению Крыма

, 20:22 [ «Аргументы Недели» ]

Киев заявил о неготовности к возвращению Крыма
Глава Украины Владимир Зеленский, фото: kremlin pool/globallookpress.com

Постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич сделал резонансное заявление. По его словам, Киев не готов к возврату полуострова - даже если Москва отдаст его добровольно.

Об этом он сообщил в интервью одному из украинских изданий. Кориневич отметил, что Украина будет возвращать Крым политически-дипломатическим путем: "То есть, нам надо заставить Российскую Федерацию оттуда уйти. Это очень трудно, очень сложно, но в итоге оккупации заканчивались", - пояснил он.

"Зло не может побеждать, оно не может длиться вечно. Когда-нибудь должен наступить рассвет. А то, что российская агрессия против Украины - это зло, у меня нет никаких сомнений. Сколько войн, оккупаций было в мировой истории, но все они завершались", - рассудил представитель Зеленского.

Однако, при этом он отметил, что в настоящий момент Киев совершенно не готов к возвращению полуострова в состав страны: "Если агрессор - Российская Федерация - завтра уйдет из Крыма, Украина будет к этому не готова. Она должна быть, но, судя по тому, что мы видим сейчас, нам еще работать и работать".

Поясняя свои слова, Кориневич добавил, что в первую очередь это касается обязательств и обязанностей властей - "кто что делает в Крыму", как он выразился: "Кто заходит в Крым, кто начинает работать на уровне местной власти, кто - на уровне центральной". Именно над этим Киев собирается активно работать.

Ранее стало известно, что Киевская власть не "собирается сдавать позиции по Крыму". С соответствующим заявлением в разговоре со средствами массовой информации, как писали АН, также выступил некоторое время назад Антон Кориневич, он же - "представитель украинского президента" в регионе.

АС

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