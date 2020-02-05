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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Ольга Голодец будет работать в Сбербанке, ее уже представили коллективу

, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Голодец будет работать в Сбербанке, ее уже представили коллективу
Ольга Голодец, фото: АГН Москва, globallookpress.com

Бывший заместитель председателя правительства России Ольга Голодец будет работать в Сбербанке. Голодец вчера представили коллективу банка.  В правительстве Дмитрия Медведева Голодец курировала вопросы культуры, спорта и туризма.

В Сбербанке она будет развивать социальные и медицинские программы кредитной организации, - передает РБК.
Ольга Голодец пришла на госслужбу из бизнеса. С 2002 по 2008 год она была заместителем гендиректора по персоналу и социальной политике компании «Норникель», позднее возглавляла совет директоров страховой компании «Согласие». В 2010 году она стала заместителем мэра Москвы Сергея Собянина по вопросам образования и здравоохранения.

В российское правительство Голодец была назначена в мае 2012 года — вице-премьером, курирующим вопросы социальной политики, здравоохранения и образования.

Голодец - выпускница МГУ, кандидат экономических наук.

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