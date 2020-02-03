Путин поговорил по телефону с королем Саудовской Аравии

//Политика 13+

3 февраля 2020, 22:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: kremlin.ru

Телефонный разговор Владимира Путина с Королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом состоялся по инициативе саудовской стороны.

В ходе разговора была обстоятельно обсуждена текущая ситуация на мировом рынке углеводородов. С обеих сторон подтверждена готовность к дальнейшей координации действий в формате «ОПЕК плюс» по обеспечению стабильности глобального нефтяного рынка, сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме этого, главы государств условились о продолжении контактов на различных уровнях.