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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Путин поговорил по телефону с королем Саудовской Аравии

, 22:31 [ «Аргументы Недели» ]

Путин поговорил по телефону с королем Саудовской Аравии
Фото: kremlin.ru

Телефонный разговор Владимира Путина с Королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом состоялся по инициативе саудовской стороны.

В ходе разговора была обстоятельно обсуждена текущая ситуация на мировом рынке углеводородов. С обеих сторон подтверждена готовность к дальнейшей координации действий в формате «ОПЕК плюс» по обеспечению стабильности глобального нефтяного рынка, сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме этого, главы государств условились о продолжении контактов на различных уровнях.

ДВа

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