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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В составе Совета безопасности РФ произошли изменения

, 17:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Официальный портал правовой информации

В составе Совета безопасности РФ произошли изменения
Президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Генпрокурор РФ Игорь Краснов и министр юстиции Константин Чуйченко указом президента России Владимира Путина включены в состав Совета Безопасности РФ.

«Включить в состав Совета Безопасности Российской Федерации в качестве членов этого Совета следующих лиц: Краснов И.В – Генеральный прокурор РФ; Чуйченко К.А. – Министр юстиции РФ», - гласит текст указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Этим же указом из состава Совета Безопасности РФ выведены экс-министр юстиции Александр Коновалов и экс-полпред президента по СКФО Александр Матовников.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров оценил назначение экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки на должность полпреда президента РФ по СКФО.

ЛЧ

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