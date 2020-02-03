Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Жириновский призывает закрыть границу РФ со всеми странами Средней Азии из-за коронавируса

, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]

Жириновский призывает закрыть границу РФ со всеми странами Средней Азии из-за коронавируса
фото: Владимир Жириновский, kremlin.ru

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил закрыть границу России со всеми среднеазиатскими странами из-за вспышки новой коронавирусной инфекции в мире. По его словам, Китай по сравнению с ними не так опасен.

«Для нас более опасен даже не сам Китай - все въезжающие оттуда и так под жестким контролем - а наши среднеазиатские соседи. Там слабая медицина и контроль, но их граждане активно ездят как в Китай, так и в Россию. Поэтому нам нужно закрыть всю российскую границу как с Китаем, так и со странами Средней Азии», - высказал депутат в своем Telegram-калане.

Жириновский добавил, что следует остановить миграцию оттуда. Депутат отметил, что в таком случае пострадает российская экономика, зато люди сохранят свои жизни. Он считает, что Китай запоздал с введением мер по борьбе с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить получение посылок из китацских интернет-магазинов.

БА

//картина дня

Политика

«Мы сожалеем о возвращении РФ»: как Россию атаковали на заседании зимней сессии ПАСЕ

«Мы сожалеем о возвращении РФ»: как Россию атаковали на заседании зимней сессии ПАСЕ

В конце января Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме. Но возвращение России в ПАСЕ оценили не все. Украина яростно выражала свое недовольство.

Депутат ГД Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову приостановить прием товаров из Китая в целях безопасности. По его словам, пока неизвестно, как именно ведет себя коронавирус…

Депутат ГД Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

«Маразмы недели» - антирейтинг издания «Аргументы недели», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных личностей из России…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Дочь известного голливудского актёра Джонни Деппа 20-летняя Лили-Роуз Депп удивила общественность чересчур откровенным нарядом на ежегодной кинопремии BAFTA в Лондоне…