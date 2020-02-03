Жириновский призывает закрыть границу РФ со всеми странами Средней Азии из-за коронавируса

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3 февраля 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Владимир Жириновский, kremlin.ru

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил закрыть границу России со всеми среднеазиатскими странами из-за вспышки новой коронавирусной инфекции в мире. По его словам, Китай по сравнению с ними не так опасен.

«Для нас более опасен даже не сам Китай - все въезжающие оттуда и так под жестким контролем - а наши среднеазиатские соседи. Там слабая медицина и контроль, но их граждане активно ездят как в Китай, так и в Россию. Поэтому нам нужно закрыть всю российскую границу как с Китаем, так и со странами Средней Азии», - высказал депутат в своем Telegram-калане.

Жириновский добавил, что следует остановить миграцию оттуда. Депутат отметил, что в таком случае пострадает российская экономика, зато люди сохранят свои жизни. Он считает, что Китай запоздал с введением мер по борьбе с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить получение посылок из китацских интернет-магазинов.