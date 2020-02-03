Красногорский депутат Джефф Монсон собирается отказаться от американского гражданства

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3 февраля 2020, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]

Двукратный чемпион мира, боец смешанных единоборств легендарный Джефф Монсон собирается отказаться от американского гражданства.



Об этом спортсмен сообщил в эксклюзивном интервью "Аргументам недели". “У меня была большая карьера, я много путешествовал, а сейчас делаю то, что считаю нужным. Пришло время помочь другим людям! Когда я поехал на Донбасс, то проникся сложившейся там ситуацией, а также сочувствием к людям, перенесшим множество страданий. Поэтому я поддерживаю жителей ЛДНР на их пути к настоящей свободе”, - говорит депутат городской Дума подмосковного Красногорска.



В 2018 году Джефф Монсон стал гражданином Российской Федерации. “В 2016 году мне предложили паспорт ЛНР, и для меня это была огромная честь! В России же я хотел получить паспорт потому, что я всегда чувствовал: Россия - мой дом! Ещё задолго до того, как стал её гражданином. Я давно полюбил русских людей, а паспорт - это уже просто официоз. Настоящие друзья и близкие меня поддерживают, но, тем не менее, они меня не понимают. Ведь они не были в России, поэтому не могут почувствовать то, что чувствую я. Мои же чувства описать невозможно!”, -говорит Монсон.



Когда он проходит таможню в американском аэропорту, ему постоянно в течение минимум часа задают вопросы: “Почему вы так часто и так надолго ездите в Россию, чем вы там занимаетесь и прочее. Вообще, я сейчас в процессе отказа от гражданства США: заполняю необходимые документы. Скоро стану чисто российским гражданином!”



Подробности читайте в эксклюзивном интервью “Аргументам недели”.



