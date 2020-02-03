Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Красногорский депутат Джефф Монсон собирается отказаться от американского гражданства

, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]

Красногорский депутат Джефф Монсон собирается отказаться от американского гражданства

Двукратный чемпион мира, боец смешанных единоборств легендарный Джефф Монсон собирается отказаться от американского гражданства.

Об этом спортсмен сообщил в эксклюзивном интервью "Аргументам недели".  “У меня была большая карьера, я много путешествовал, а сейчас делаю то,  что считаю нужным. Пришло время помочь другим людям! Когда я поехал на Донбасс, то проникся сложившейся там ситуацией, а также сочувствием к людям, перенесшим множество страданий. Поэтому я поддерживаю жителей ЛДНР на их пути к настоящей свободе”, - говорит депутат городской Дума подмосковного Красногорска.

В 2018 году Джефф Монсон стал гражданином Российской Федерации. “В 2016 году мне предложили паспорт ЛНР, и для меня это была огромная честь! В России же я хотел получить паспорт потому, что я всегда чувствовал: Россия - мой дом! Ещё задолго до того, как стал её гражданином. Я давно полюбил русских людей, а паспорт - это уже просто официоз. Настоящие друзья и близкие меня поддерживают, но, тем не менее, они меня не понимают. Ведь они не были в России, поэтому не могут почувствовать то, что чувствую я. Мои же чувства описать невозможно!”, -говорит Монсон.

Когда он проходит таможню в американском аэропорту, ему постоянно в течение минимум часа задают вопросы: “Почему вы так часто и так надолго ездите в Россию, чем вы там занимаетесь и прочее. Вообще, я сейчас в процессе отказа от гражданства США: заполняю необходимые документы. Скоро стану чисто российским гражданином!”

Подробности читайте в эксклюзивном интервью “Аргументам недели”.

ПВ

//картина дня

Политика

«Мы сожалеем о возвращении РФ»: как Россию атаковали на заседании зимней сессии ПАСЕ

«Мы сожалеем о возвращении РФ»: как Россию атаковали на заседании зимней сессии ПАСЕ

В конце января Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме. Но возвращение России в ПАСЕ оценили не все. Украина яростно выражала свое недовольство.

Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев оценил идею повысить штрафы для «шумных соседей», мешающих другим жильцам с 23:00 до 07:00.

Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев оценил…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Зарубежные экономисты отмечают рост российской экономики, несмотря на санкции. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета…

//новости ан

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с китайским коронавирусом. Также он отметил, что Россия оставляет за собой право депортировать…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Минувшей ночью самолет рейса «Екатеринбург-Томск» совершил посадку в местном аэропорту с технической неисправностью. Отмечается, что у лайнера Bombardier CRJ-100 частично…

//новости ан

//новости ан

Российское посольство в Лондоне выясняет, пострадали ли граждане России при инциденте в столице Великобритании. Ранее сообщалось, что на юге Лондона неизвестный с ножом…