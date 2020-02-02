Пушков предположил, как будут развиваться отношение России и Великобритании после Brexit

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2 февраля 2020, 16:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Сенатор Совфеда Алексей Пушков дал прогноз на дальнейшее развитие отношений между Россией и Великобританией после выхода Соединённого Королевства из Евросоюза.

«Лондон, и без того зависимый от Вашингтона, начнет еще больше равняться на США», - уверен Пушков. Он также отметил, что именно делегация из Великобритании была соавтором антироссийской резолюции в ПАСЕ.

Великобритания покинула Евросоюз 31 января 2020 года. Процесс по выходу страны из ЕС длился более трёх лет. Теперь у Лондона есть год на то, чтобы договориться с другими странами о форматах сотрудничества.