Сергей Лавров и глава МИД Китая обсудили ситуацию с коронавирусом

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1 февраля 2020, 19:06 [ «Аргументы Недели» ]

Глава МИД РФ Сергей Лавров, фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил в телефонном разговоре со своим китайским коллегой Ван И взаимодействие стран по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает МИД РФ в субботу, 1 февраля.

"С российской стороны дана высокая оценка мерам, предпринимаемым КНР в борьбе с распространением заболевания, вызванного коронавирусом. Обсуждены вопросы российско-китайского взаимодействия в данной сфере", - значится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Напомним, новый тип коронавируса распространяется в Китае с декабря минувшего года. От болезни и осложнений умерли 259 человек. Заразились инфекцией почти 12 тысяч. Кроме того, вирус проник за пределы Поднебесной, в том числе в Забайкалье и Тюменскую область России.